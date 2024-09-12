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КНР заявила, что страны БРИКС должны усилить координацию в борьбе с терроризмом

КНР заявила, что страны БРИКС должны усилить координацию в борьбе с терроризмом Государства - члены БРИКС ради обеспечения общих интересов должны усилить многостороннюю координацию в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 05:26
КНР заявила, что страны БРИКС должны усилить координацию в борьбе с терроризмом

Государства - члены БРИКС ради обеспечения общих интересов должны усилить многостороннюю координацию в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече высоких представителей стран объединения в Санкт-Петербурге

"Ситуация в сфере международной безопасности стала более сложной, - приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова дипломата. - Государства БРИКС имеют схожие позиции и интересы по вопросам борьбы с терроризмом и в области кибербезопасности. Следует укреплять консенсус, усилить взаимодействие, продвигать стабильное и далеко идущее сотрудничество в соответствующем направлении".

Ван И уточнил, что страны БРИКС должны стремиться совершенствовать систему глобального управления, в качестве ключевого звена которой выступает ООН, добиваться, чтобы она становилась более справедливой и эффективной. Он отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности данных и технологий искусственного интеллекта.

"Необходимо укреплять многостороннюю координацию, активно участвовать в выработке правил, касающихся борьбы с терроризмом и вопросов кибербезопасности, усилить голос и влияние стран БРИКС, отстаивать общие интересы", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Çin XİN başçısı BRİKS-ə üzv dövlətlərə çağırış edib

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