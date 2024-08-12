КНР заверила Иран в поддержке усилий по сохранению мира на Ближнем Востоке

Китайские власти поддерживают усилия Тегерана по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Китайские власти поддерживают усилия Тегерана по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Мы поддерживаем усилия иранской стороны по обеспечению мира и стабильности, готовы поддерживать тесные контакты", - заявил дипломат.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин также выступает "в поддержку суверенитета, безопасности и национального достоинства Ирана в соответствии с законом". Коснувшись проблемы Палестины и Израиля, китайский министр указал на необходимость соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН всеми участниками конфликта и создания условий для всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа.

Китайский дипломат подчеркнул, что Иран имеет большое влияние при урегулировании вопросов на Ближнем Востоке. Ван И напомнил, что Пекин поддерживает с Тегераном отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и готов к сотрудничеству с новым иранским правительством, оказанию взаимной поддержки, продвижению практического взаимодействия по всем направлениям.

Ван И отметил, что китайская сторона в качестве ротационного председателя Шанхайской организации сотрудничества приветствует участие Ирана в ее мероприятиях. Как пояснил дипломат, Пекин стремится к укреплению позиций объединения, как и к взаимодействию на площадке БРИКС "для усиления голоса и влияния глобального Юга, чтобы международное управление осуществлялось в более справедливом и разумном направлении".