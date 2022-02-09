КНР запустит в 2022 году шесть космических аппаратов для создания орбитальной станции

Китай планирует осуществить в 2022 году шесть запусков космических аппаратов для завершения строительства своей орбитальной станции.

Китай планирует осуществить в 2022 году шесть запусков космических аппаратов для завершения строительства своей орбитальной станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Она опубликовала сводные данные о достижениях аэрокосмической отрасли страны за 2021 год и о планах на 2022 год. КНР намеревается в течение года запустить два космических грузовика "Тяньчжоу", два пилотируемых корабля "Шэньчжоу" с астронавтами на борту, а также два экспериментальных модуля орбитальной станции - "Вэньтянь" и "Мэнтянь".

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков и занял по этому показателю первое место в мире, обогнав США (51 запуск). В этом году КНР намеревается совершить более 50 запусков. На орбиту выведут более 140 космических аппаратов, включая спутники различного назначения.