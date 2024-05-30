О нас

КНР запустила спутник связи для Пакистана

КНР запустила спутник связи для Пакистана Китай запустил успешно многоцелевой спутник связи, предназначенный для Пакистана.
Другие страны
30 мая 2024 г. 20:45
КНР запустила спутник связи для Пакистана

Китай запустил успешно многоцелевой спутник связи, предназначенный для Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

"Спутник связи запущен с помощью ракеты-носителя Long March-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что спутник вышел на запланированную орбиту. Запуск стал 524-м для ракет-носителей Long March.

Пакистанский многоцелевой спутник связи был разработан Академией китайских космических наук и технологий. Он использует усовершенствованную спутниковую платформу связи Dongfanghong-4.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin Pakistan üçün rabitə peykini orbitə buraxıb

Другие новости из категории

При падении автобуса в ущелье в Индии погибли 22, пострадали 60 человек
При падении автобуса в ущелье в Индии погибли 22, пострадали 60 человек
30 мая 2024 г. 21:24
ОАЭ и Южная Корея активизируют сотрудничество в сферах ядерной энергетики и борьбы с изменениями климата
ОАЭ и Южная Корея активизируют сотрудничество в сферах ядерной энергетики и борьбы с изменениями климата
30 мая 2024 г. 21:07
США направляют своих консультантов в минобороны Молдовы, Армении и Украины
США направляют своих консультантов в минобороны Молдовы, Армении и Украины
30 мая 2024 г. 20:55
Мексика впервые выберет женщину на пост президента страны
Мексика впервые выберет женщину на пост президента страны
30 мая 2024 г. 20:31
Грузинские НПО готовят иски в Конституционный суд и ЕСПЧ в связи с законом об иноагентах
Грузинские НПО готовят иски в Конституционный суд и ЕСПЧ в связи с законом об "иноагентах"
30 мая 2024 г. 20:22
В Израиле предложили распустить парламент
В Израиле предложили распустить парламент
30 мая 2024 г. 19:49
Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов
Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов
30 мая 2024 г. 19:40
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс
30 мая 2024 г. 18:57
Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты
Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты
30 мая 2024 г. 18:45
СМИ: НАТО хочет удвоить ежегодную помощь Украине
СМИ: НАТО хочет удвоить ежегодную помощь Украине
30 мая 2024 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi