КНР запустила спутник связи для Пакистана

Китай запустил успешно многоцелевой спутник связи, предназначенный для Пакистана.

Китай запустил успешно многоцелевой спутник связи, предназначенный для Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

"Спутник связи запущен с помощью ракеты-носителя Long March-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что спутник вышел на запланированную орбиту. Запуск стал 524-м для ракет-носителей Long March.

Пакистанский многоцелевой спутник связи был разработан Академией китайских космических наук и технологий. Он использует усовершенствованную спутниковую платформу связи Dongfanghong-4.