КНР выразила недовольство из-за сбитого США китайского метеозонда

МИД КНР выразил протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд.

МИД КНР выразил протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация ", - говорится в сообщении.

МИД КНР уточнил, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы.

Военные США по указанию президента Джо Байдена сбили 4 февраля китайский аэростат около побережья Южной Каролины. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 2 февраля заявил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, шар находился на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представлял угрозы для людей на земле. По версии Пентагона, зонд использовался КНР для попыток "наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США".