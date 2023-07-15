КНР выразила надежду на соблюдение Южной Кореей принципа "одного Китая"

КНР надеется на надлежащее соблюдение Республикой Корея (РК) принципа "одного Китая".

КНР надеется на надлежащее соблюдение Республикой Корея (РК) принципа "одного Китая".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И в ходе встречи с главой МИД РК Пак Чином.

"Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и касается политической базы и принципов китайско-корейских отношений. Китай надеется, что корейская сторона будет осмотрительно и надлежащим образом придерживаться принципов "одного Китая", - приводит его слова в субботу сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также подчеркнул, что КНР "готова работать с РК над восстановлением взаимного доверия и возвращением стратегического партнерства между двумя странами в русло здорового и стабильного развития".