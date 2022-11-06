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КНР выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

КНР выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 09:36
КНР выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР.

"КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом (защиты) национальной безопасности", - заявил официальный представитель, слова которого приводятся на сайте ведомства. Минкоммерции заявило, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

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