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КНР выразил протест из-за обещания Байдена защищать Тайвань силами армии США

КНР выразил протест из-за обещания Байдена защищать Тайвань силами армии США МИД Китая призвал США осознать "важность и чувствительность" для Пекина тайваньского вопроса. Реакция последовала на слова президента США Джо Байдена о готовности использовать армию для защиты острова от китайского нападения.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 12:03
КНР выразил протест из-за обещания Байдена защищать Тайвань силами армии США

МИД Китая призвал США осознать "важность и чувствительность" для Пекина тайваньского вопроса. Реакция последовала на слова президента США Джо Байдена о готовности использовать армию для защиты острова от китайского нападения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

КНР в ответ выразила протест и призвала не недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет. Дипломатическое ведомство также подчеркнуло, что Китай "оставляет за собой право принять все необходимые меры".

"Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова", - отметил он.

Ранее Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста CBS, подчеркнул, что американская армия будет защищать Тайвань в случае "беспрецедентного нападения". Он подтвердил, что стратегия США в потенциальном конфликте с КНР будет отличаться от участия американской стороны в украинских событиях прямым участием армии.

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Версия на английском языке China protests Biden's pledge to defend Taiwan with US military

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