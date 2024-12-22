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КНР ввела санкции против Канады из-за Синьцзяна и Тибета

КНР ввела санкции против Канады из-за Синьцзяна и Тибета Китай ввел санкции против двух канадских организаций из-за их деятельности, связанной с Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономным районами.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 15:44
КНР ввела санкции против Канады из-за Синьцзяна и Тибета

Китай ввел санкции против двух канадских организаций из-за их деятельности, связанной с Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономным районами.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД КНР.

"В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 Закона Китайской Народной Республики о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение ввести санкции в отношении канадских организаций Uyghur Rights Advocacy Project и Canada-Tibet Committee, а также их персонала", - говорится в заявлении.

Уточняется, что имущество данных организаций на территории КНР будет заморожено, а китайским компаниям и частным лицам будет запрещено вести с ними сотрудничество. Те же самые ограничения коснутся сотрудников данных объединений, которым будет запрещен въезд на территорию Китая.

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Версия на английском языке China sanctions Canadian institutes, individuals over Tibet, Xinjiang rights row

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