КНР ввел санкции против ряда компаний США из-за продажи оружия тайванским властям

Власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня.

Власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление МИД КНР.

Санкции затронули, в частности, компанию Sierra Nevada Corporation - подрядчика в сфере аэрокосмической и национальной безопасности - и Stick Rudder Enterprises LLC.

Санкции вступают в силу в среду, и предусматривают замораживание активов. Кроме того, организациям и физлицам в Китае запрещено вести с ними дела.