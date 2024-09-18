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КНР ввел санкции против ряда компаний США из-за продажи оружия тайванским властям

КНР ввел санкции против ряда компаний США из-за продажи оружия тайванским властям Власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 13:29
КНР ввел санкции против ряда компаний США из-за продажи оружия тайванским властям

Власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление МИД КНР.

Санкции затронули, в частности, компанию Sierra Nevada Corporation - подрядчика в сфере аэрокосмической и национальной безопасности - и Stick Rudder Enterprises LLC.

Санкции вступают в силу в среду, и предусматривают замораживание активов. Кроме того, организациям и физлицам в Китае запрещено вести с ними дела.

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