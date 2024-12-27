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КНР ввел санкции против 7 военно-промышленных компаний США и их руководства

КНР ввел санкции против 7 военно-промышленных компаний США и их руководства Китай ввел санкции в отношении 7 военно-промышленных компаний США и их руководства за поставки вооружений острову Тайвань.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 11:30
КНР ввел санкции против 7 военно-промышленных компаний США и их руководства

Китай ввел санкции в отношении 7 военно-промышленных компаний США и их руководства за поставки вооружений острову Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Указанные меры вступают в силу 27 декабря и направлены в отношении Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm и Oceaneering International. Санкции предусматривают замораживание в Китае недвижимости и прочих видов имущества соответствующих компаний и индивидуальных лиц Соединенных Штатов.

Кроме того, они запрещают китайским организациям и физическим лицам осуществлять с ними какие-либо операции, сотрудничество и другие формы взаимодействия.

"Недавно США опять объявили о предоставлении крупных объемов помощи в виде вооружений, а также о продаже оружия китайскому региону Тайвань", - прокомментировал МИД. Как отмечается, проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2025 финансовый год "содержит ряд негативных положений, касающихся КНР, которые серьезно нарушают принцип "одного Китая".

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