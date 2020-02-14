Китай выделил более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Власти Китая выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиарда долларов США) на борьбу с новым типом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.

"По состоянию на 13 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиардов долларов), фактические расходы составили 41 миллиард юаней (5,87 миллиарда долларов)", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что власти намерены и далее увеличивать финансирование нужд по борьбе с эпидемией, подчеркнув, что для всех финансовых учреждений на всех уровнях было выпущено уведомление о том, чтобы они в первую очередь должны уделять внимание защите безопасности жизни и здоровья населения, добросовестно выполнять работу и осуществлять все политические установки.

Отметим, что число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек.