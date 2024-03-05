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КНР в 2024 году увеличит оборонные ассигнования на 7,2%

КНР в 2024 году увеличит оборонные ассигнования на 7,2% Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%.
Другие страны
5 марта 2024 г. 05:22
КНР в 2024 году увеличит оборонные ассигнования на 7,2%

Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%.

Как передает Report, об этом говорится в проекте бюджета, на который ссылается агентство Reuters перед открытием 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

"В 2024 году расходы Китая на оборону увеличатся на 7,2%", - говорится в правительственном документе.

Как уточнил ранее официальный представитель 2-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь, КНР сохраняет "разумный и устойчивый рост расходов на оборону". По его словам, Пекин определяет размеры военного бюджета с учетом национальных интересов развития, "в целях защиты суверенитета и безопасности".

В 2023 году на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва Госсовет КНР сообщил, что бюджетные расходы на нужды обороны увеличатся на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). В 2021 и 2022 годах китайские власти повышали их на 6,8% и 7,1% соответственно.

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