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КНР успешно запустила спутник дистанционного зондирования Tianhui 5-02

КНР успешно запустила спутник дистанционного зондирования Tianhui 5-02 Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02.
Другие страны
5 июля 2024 г. 05:09
КНР успешно запустила спутник дистанционного зондирования Tianhui 5-02

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

На странице издания в социальной сети WeChat уточняется, что запуск аппарата был осуществлен в 06:49 по пекинскому времени (02:49 бакинское время) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи модифицированной ракеты CZ-6. Для носителя типа "Чанчжэн" это был 527-й пуск.

Tianhui 5-02 будет использоваться для передачи географических данных, при переписи земельных ресурсов и для проведения научных исследований.

Модифицированная CZ-6 - двухступенчатая экологически чистая ракета нового поколения с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 50 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту не менее 4 тонн полезного груза (на низкую околоземную орбиту - 5 тонн).

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