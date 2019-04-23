КНР сделала представление США из-за антииранских санкций

Китай сделал представление США из-за решения не продлевать действие исключения из санкций на покупку иранской нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Действия США ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке и волатильности на международном энергетическом рынке. Мы призываем США проявить ответственность, играть конструктивную роль, а не наоборот. Китайская стороны уже сделала США представление в связи с этим", - заявил на брифинге Г.Шуан.

Напомним, что накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.