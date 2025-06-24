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КНР считает ограничения ЕС для китайских производителей медоборудования подрывом принципов честной конкуренции

КНР считает ограничения ЕС для китайских производителей медоборудования подрывом принципов честной конкуренции КНР считает ограничения ЕС для китайских производителей медоборудования подрывом принципов честной конкуренции
Другие страны
24 июня 2025 г. 11:32
КНР считает ограничения ЕС для китайских производителей медоборудования подрывом принципов честной конкуренции

Китай выступает против ограничений ЕС на участие китайских производителей медицинского оборудования в государственных закупках.

Как передает Report, об этом пишет CGTN со ссылкой на источник в Минторге КНР.

Представитель ведомства заявил, что несмотря на проявленную Китаем добрую волю и готовность к диалогу, ЕС предпочел односторонние шаги, используя инструменты для возведения новых торговых барьеров.

"Это не только наносит ущерб интересам китайских компаний, но и серьезно подрывает честную конкуренцию", — заявил источник.

По его словам, КНР призывает Европейский союз немедленно отменить ограничительные меры и обеспечить соблюдение прав и интересов китайских предприятий.

Ранее 20 июня Европейский союз ввел ограничения на участие китайских компаний в государственных закупках стоимостью свыше 5 млн евро (более $5,8 млн). Решение усиливает торговую напряженность между ЕС и Китаем на фоне глобальных тарифных войн. Принятые меры ограничат доступ китайских компаний к примерно 59% государственных расходов ЕС на медизделия.

Гюльнар Махмудова

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