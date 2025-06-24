КНР считает ограничения ЕС для китайских производителей медоборудования подрывом принципов честной конкуренции

Китай выступает против ограничений ЕС на участие китайских производителей медицинского оборудования в государственных закупках.
Как передает Report, об этом пишет CGTN со ссылкой на источник в Минторге КНР.
Представитель ведомства заявил, что несмотря на проявленную Китаем добрую волю и готовность к диалогу, ЕС предпочел односторонние шаги, используя инструменты для возведения новых торговых барьеров.
"Это не только наносит ущерб интересам китайских компаний, но и серьезно подрывает честную конкуренцию", — заявил источник.
По его словам, КНР призывает Европейский союз немедленно отменить ограничительные меры и обеспечить соблюдение прав и интересов китайских предприятий.
Ранее 20 июня Европейский союз ввел ограничения на участие китайских компаний в государственных закупках стоимостью свыше 5 млн евро (более $5,8 млн). Решение усиливает торговую напряженность между ЕС и Китаем на фоне глобальных тарифных войн. Принятые меры ограничат доступ китайских компаний к примерно 59% государственных расходов ЕС на медизделия.
Гюльнар Махмудова