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КНР считает, что учения США и союзников на Корейском полуострове могут вести к войне

КНР считает, что учения США и союзников на Корейском полуострове могут вести к войне Военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова могут в итоге привести к войне.
Другие страны
26 августа 2023 г. 04:11
КНР считает, что учения США и союзников на Корейском полуострове могут вести к войне

Военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова могут в итоге привести к войне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сейчас, когда мы говорим в Совете Безопасности, США и их союзники проводят военные учения. Эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове", - сказал дипломат.

По его словам, учения еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, "в итоге даже могут привести к войне".

Гэн Шуан призвал все стороны действовать сбалансированно и взвешенно.

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