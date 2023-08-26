КНР считает, что учения США и союзников на Корейском полуострове могут вести к войне

Военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова могут в итоге привести к войне.
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"Сейчас, когда мы говорим в Совете Безопасности, США и их союзники проводят военные учения. Эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове", - сказал дипломат.
По его словам, учения еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, "в итоге даже могут привести к войне".
Гэн Шуан призвал все стороны действовать сбалансированно и взвешенно.