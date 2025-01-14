КНР расширила санкционный список против США

Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню.

Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Несмотря на решительный протест Китая, семь американских компаний участвовали в продаже вооружений Тайваню и осуществляли так называемое военное и техническое сотрудничество, нанося серьезный ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - отметили в ведомстве..

Отмечается, что в список внесены компании Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries и Maritime Tactical Systems.