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КНР расширила санкционный список против США

КНР расширила санкционный список против США Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню.
Другие страны
14 января 2025 г. 20:31
КНР расширила санкционный список против США

Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Несмотря на решительный протест Китая, семь американских компаний участвовали в продаже вооружений Тайваню и осуществляли так называемое военное и техническое сотрудничество, нанося серьезный ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - отметили в ведомстве..

Отмечается, что в список внесены компании Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries и Maritime Tactical Systems.

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Версия на английском языке China blacklists seven US firms for involvement in Taiwan arms sales

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