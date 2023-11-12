КНР проведет совместные учения со странами Юго-Восточной Азии

Китай проведет совместные военные учения со странами Юго-Восточной Азии в ноябре.

Китай проведет совместные военные учения со странами Юго-Восточной Азии в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило Министерство обороны КНР.

"Китайские военные проведут совместные учения с вооруженными силами Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама в провинции Гуандун на юге КНР в середине-конце ноября", - приводит агентство заявление оборонного ведомства.

По его сведениям, в рамках маневров будет отработано совместное противодействие терроризму и пиратству, а также обеспечение безопасности на море. Целью учений заявлено "углубление взаимного доверия и сотрудничества в военной сфере для защиты регионального мира и стабильности".