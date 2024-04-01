КНР проведет на границе в Мьянмой учения с боевой стрельбой

Вооруженные силы КНР проведут комплексные учения с боевой стрельбой на границе с Мьянмой.

Вооруженные силы КНР проведут комплексные учения с боевой стрельбой на границе с Мьянмой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая на ее странице в WeChat.

Маневры начнутся 2 апреля и завершатся на следующий день. В связи с этим НОАК ужесточает меры контроля в отношении транспортных средств и частных лиц.

Согласно распространенному сообщению, учения будут проходить в пяти различных местах на территориях уездов Инцзян и Лунчуань. В зону запрещен несанкционированный въезд. Кроме того, ее воздушное пространство не смогут пересекать летательные аппараты. Также запрещены частная съемка этих маневров и распространение в СМИ любой связанной с ними информации.