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КНР призвала США не подрывать торговые отношения Пекина и Москвы

КНР призвала США не подрывать торговые отношения Пекина и Москвы Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.
Другие страны
25 июля 2024 г. 04:26
КНР призвала США не подрывать торговые отношения Пекина и Москвы

Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Право Китая на нормальные экономические и торговые отношения со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды, не должно быть подорвано", - подчеркнул официальный представитель китайской дипмиссии.

В посольстве заявили, что утверждения США о поддержке Китаем за счет торговли российского оборонно-промышленного комплекса не имеют под собой оснований.

"США устраивают акцию помощи Украине, одновременно выдвигая безосновательные обвинения насчет нормальных экономических и торговых отношений между Китаем и Россией. Такой подход лицемерен и безответственен, и Китай выступает решительно против него", - отметил Лю Пэнъюй.

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