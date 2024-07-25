КНР призвала США не подрывать торговые отношения Пекина и Москвы

Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.

Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Право Китая на нормальные экономические и торговые отношения со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды, не должно быть подорвано", - подчеркнул официальный представитель китайской дипмиссии.

В посольстве заявили, что утверждения США о поддержке Китаем за счет торговли российского оборонно-промышленного комплекса не имеют под собой оснований.

"США устраивают акцию помощи Украине, одновременно выдвигая безосновательные обвинения насчет нормальных экономических и торговых отношений между Китаем и Россией. Такой подход лицемерен и безответственен, и Китай выступает решительно против него", - отметил Лю Пэнъюй.