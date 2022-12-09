КНР приостановила ввоз морепродуктов из Тайваня

Власти материкового Китая приостановили ввоз морепродуктов, которые экспортируют более 100 тайваньских компаний.

Власти материкового Китая приостановили ввоз морепродуктов, которые экспортируют более 100 тайваньских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу международное радио Тайваня.

Запрет коснулся продукции на общую сумму более 6 млрд тайваньских долларов (196 млн долларов США). Основные потери при этом понесут компании, связанные с промыслом кальмаров, а также тихоокеанской сайры и тунца, уточнил председатель Совета по делам сельского хозяйства острова Чэнь Цзичжун.

Приостановка поставок, как утверждается, вызвана новой системой таможенного оформления в КНР, которая обязывает экспортеров проходить более сложную процедуру регистрации.

В настоящее время тайваньские ведомства выясняют ситуацию насчет требуемых документов, чтобы разрешить проблему. В случае, если Пекин откажется пойти навстречу в этом вопросе, Тайбэй не исключает подачи жалобы во Всемирную торговую организацию.