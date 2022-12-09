КНР приостановила ввоз морепродуктов из Тайваня

Власти материкового Китая приостановили ввоз морепродуктов, которые экспортируют более 100 тайваньских компаний.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу международное радио Тайваня.
Запрет коснулся продукции на общую сумму более 6 млрд тайваньских долларов (196 млн долларов США). Основные потери при этом понесут компании, связанные с промыслом кальмаров, а также тихоокеанской сайры и тунца, уточнил председатель Совета по делам сельского хозяйства острова Чэнь Цзичжун.
Приостановка поставок, как утверждается, вызвана новой системой таможенного оформления в КНР, которая обязывает экспортеров проходить более сложную процедуру регистрации.
В настоящее время тайваньские ведомства выясняют ситуацию насчет требуемых документов, чтобы разрешить проблему. В случае, если Пекин откажется пойти навстречу в этом вопросе, Тайбэй не исключает подачи жалобы во Всемирную торговую организацию.