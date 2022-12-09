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КНР приостановила ввоз морепродуктов из Тайваня

КНР приостановила ввоз морепродуктов из Тайваня Власти материкового Китая приостановили ввоз морепродуктов, которые экспортируют более 100 тайваньских компаний.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 20:00
КНР приостановила ввоз морепродуктов из Тайваня

Власти материкового Китая приостановили ввоз морепродуктов, которые экспортируют более 100 тайваньских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу международное радио Тайваня.

Запрет коснулся продукции на общую сумму более 6 млрд тайваньских долларов (196 млн долларов США). Основные потери при этом понесут компании, связанные с промыслом кальмаров, а также тихоокеанской сайры и тунца, уточнил председатель Совета по делам сельского хозяйства острова Чэнь Цзичжун.

Приостановка поставок, как утверждается, вызвана новой системой таможенного оформления в КНР, которая обязывает экспортеров проходить более сложную процедуру регистрации.

В настоящее время тайваньские ведомства выясняют ситуацию насчет требуемых документов, чтобы разрешить проблему. В случае, если Пекин откажется пойти навстречу в этом вопросе, Тайбэй не исключает подачи жалобы во Всемирную торговую организацию.

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Версия на азербайджанском языке Çin Tayvandan dəniz məhsulları idxalını dayandırıb
Версия на английском языке China suspends seafood imports from Taiwan

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