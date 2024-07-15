КНР примет в Пекине представителей ФАТХ и ХАМАС

Власти Китая примут в Пекине высокопоставленных представителей движений ХАМАС и ФАТХ на следующей неделе.

Власти Китая примут в Пекине высокопоставленных представителей палестинских движений ХАМАС и ФАТХ на следующей неделе.

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Times.

По сведениям издания, в столицу Китая на следующей неделе прибудет глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и зампредседателя ФАТХ с делегациями для участия в серии встреч в целях нормализации двусторонних отношений.

Отмечается, что министр иностранных дел КНР Ван И проведет встречи с представителями палестинских движений 21 и 23 июля. Между этими датами стороны, как ожидается, проведут встречи без представителей Китая.

В марте и апреле 2024 года представители различных палестинских фракций провели переговоры в Москве и в Пекине с целью преодоления существующего между ними раскола, однако эти встречи пока не принесли существенных результатов.