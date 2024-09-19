КНР предупредила студентов об опасности вербовки спецслужбами за рубежом

Китайские власти предупредили студентов, проходящих обучение за границей, об опасности вербовки иностранными спецслужбами.
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"Начался новый учебный год, многие китайские студенты отправляются за границу, чтобы продолжить обучение в зарубежных вузах. Одновременно они становятся объектом повышенного внимания со стороны иностранных шпионских и разведывательных служб, - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat. - В связи с этим органы национальной безопасности напоминают студентам, многие из которых обучаются за границей, о необходимости проявлять повышенную бдительность и принимать меры предосторожности".
В частности, МГБ предупреждает, что зарубежные спецслужбы при въезде в страну или выезде могут подложить запрещенные товары в чемодан учащегося, а затем на основании "нарушения закона" начать шантажировать его, "принуждать к сотрудничеству во избежание ответственности". "Лучше всего проверить свой багаж повторно перед пересечением границы", - советует министерство.
По его сведениям, иностранная разведка может попытаться выведать конфиденциальные или секретные данные под предлогом "академических исследований", завуалированных под дружественные обмены и сотрудничество. В связи с этим студенты должны быть осторожны с теми, кто интересуется подобной информацией. Кроме того, МГБ предостерегает учащихся от посещения таких мест, как казино, и от "деятельности на грани закона". Как уточняется, это может стать благоприятной возможностью для вербовки. "Необходимо укреплять самодисциплину, вести здоровый и правильный образ жизни, сознательно противостоять нежелательным соблазнам, а также проявлять необходимую бдительность, не доверять так называемым знакомым", - подчеркивается в заявлении.
МГБ напоминает, что лица, "принужденные или заманенные для участия в шпионских или враждебных организациях за пределами страны", могут напрямую сообщить о своей ситуации в китайские компетентные органы. Как отмечается, в случае раскаяния завербованные могут не привлекаться к ответственности.