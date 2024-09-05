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КНР предоставит Африке более 50 млрд долларов на партнерские проекты

КНР предоставит Африке более 50 млрд долларов на партнерские проекты Китайские власти в ближайшие три года предоставят африканским государствам финансовую помощь в размере 360 млрд юаней (более 50 млрд долларов по текущему курсу) для реализации совместных партнерских проектов.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 09:09
КНР предоставит Африке более 50 млрд долларов на партнерские проекты

Китайские власти в ближайшие три года предоставят африканским государствам финансовую помощь в размере 360 млрд юаней (более 50 млрд долларов по текущему курсу) для реализации совместных партнерских проектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Для проведения 10 партнерских мероприятий китайское правительство предоставит Африке финансовую поддержку в размере 360 млрд юаней в ближайшие три года", - сообщил он, выступая на церемонии открытия девятого саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС).

Как уточнил председатель КНР, упомянутая сумма включает 210 млрд юаней (29,5 млрд долларов) по кредитной линии, 80 млрд юаней (примерно 11,2 млрд долларов) помощи "в различных формах" и не менее 70 млрд юаней (9,8 млрд долларов) в виде инвестиций со стороны китайских компаний. "Китай будет поощрять и поддерживать Африку в выпуске панда-облигаций (долговые инструменты, номинированные в юаня), чтобы во всех областях укрепить наше сотрудничество, ориентированное на результат", - добавил он.

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