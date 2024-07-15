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КНР планирует построить в Таджикистане электростанцию и завод солнечных панелей

КНР планирует построить в Таджикистане электростанцию и завод солнечных панелей Китайская государственная компания China Datang Corporation намерена построить солнечную электростанцию в Согдийской области Таджикистана мощностью до 500 МВт.
Другие страны
15 июля 2024 г. 18:31
КНР планирует построить в Таджикистане электростанцию и завод солнечных панелей

Китайская государственная компания China Datang Corporation намерена построить солнечную электростанцию в Согдийской области Таджикистана мощностью до 500 МВт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре администрации области.

Как отмечается в сообщении, глава региона Раджаббой Ахмадзода на встрече с гендиректором корпорации в Центральной Азии Ван Хао выразил готовность наладить сотрудничество по производству зеленой энергии с инвестором из Китая. Кроме того, Ахмадзода также встретился с группой специалистов из Пекинского научно-исследовательского и технического института, которые проведут исследования по строительству двух новых веток железных дорог в Согдийской области от Спитамена до Истаравшана и Истиклола протяженностью 171 км.

Как сообщили в пресс-центре администрации Хатлонской области, ранее Ван Хао также провел встречу с главой региона Давлатали Саидом. На встрече представитель китайской корпорации заявил, что в регионе намерены построить "завод солнечных батарей, производящих чистую энергию".

China Datang Corporation основана в 2002 году. Согласно информации на сайте компании, она специализируется на электроэнергетике, угольной и химической промышленности, представлена в провинциях Китая, а также в Узбекистане, Сингапуре, Лаосе и других странах. Совокупная мощность вырабатывающих станций в активах компании превышает 180 ГВт.

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