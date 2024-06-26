О нас

КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны" в Тайваньском проливе

КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны" в Тайваньском проливе Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню.
Другие страны
26 июня 2024 г. 08:49
КНР обвинила США в попытках разжечь пожар войны в Тайваньском проливе

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив", - сказала Чжу Фэнлянь. Она подчеркнула, что Китай решительно выступает против этого. По ее словам, правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня использует деньги жителей острова для покупки американских вооружений. Стремление ДПП к независимости "сможет только привнести в Тайваньский регион опасность войны", сказала Чжу Фэнлянь.

Она призвала Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике между КНР и США, прекратить продавать Тайваню вооружения и посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi