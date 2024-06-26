КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны" в Тайваньском проливе

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню.

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню.

Как передает Report , об этом на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив", - сказала Чжу Фэнлянь. Она подчеркнула, что Китай решительно выступает против этого. По ее словам, правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня использует деньги жителей острова для покупки американских вооружений. Стремление ДПП к независимости "сможет только привнести в Тайваньский регион опасность войны", сказала Чжу Фэнлянь.

Она призвала Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике между КНР и США, прекратить продавать Тайваню вооружения и посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам.