КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны" в Тайваньском проливе

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню.
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"США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив", - сказала Чжу Фэнлянь. Она подчеркнула, что Китай решительно выступает против этого. По ее словам, правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня использует деньги жителей острова для покупки американских вооружений. Стремление ДПП к независимости "сможет только привнести в Тайваньский регион опасность войны", сказала Чжу Фэнлянь.
Она призвала Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике между КНР и США, прекратить продавать Тайваню вооружения и посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам.