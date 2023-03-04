О нас

КНР назвала причины увеличения оборонного бюджета

КНР назвала причины увеличения оборонного бюджета Увеличение оборонного бюджета Китая продиктовано вызовами в сфере безопасности.
Другие страны
4 марта 2023 г. 09:50
КНР назвала причины увеличения оборонного бюджета

Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Ван Чао.

"Будущее Китая тесно переплетено с будущим всего мира. Военная модернизация Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны. Напротив, это действенная сила для защиты стабильности в регионе и мира во всем мире", - сказал он.

По его словам, увеличение оборонного бюджета Китая продиктовано вызовами в сфере безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi