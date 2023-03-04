КНР назвала причины увеличения оборонного бюджета

Увеличение оборонного бюджета Китая продиктовано вызовами в сфере безопасности.

Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Ван Чао.

"Будущее Китая тесно переплетено с будущим всего мира. Военная модернизация Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны. Напротив, это действенная сила для защиты стабильности в регионе и мира во всем мире", - сказал он.

По его словам, увеличение оборонного бюджета Китая продиктовано вызовами в сфере безопасности.