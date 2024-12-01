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КНР направила США представление из-за вооружения Тайваня

КНР направила США представление из-за вооружения Тайваня Китай направил США представление в связи с решением Вашингтона о продаже вооружений администрации острова Тайвань на сумму $385 млн.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 10:35
КНР направила США представление из-за вооружения Тайваня

Китай направил США представление в связи с решением Вашингтона о продаже вооружений администрации острова Тайвань на сумму $385 млн.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Продажа Соединенными Штатами оружия китайскому региону Тайвань серьезным образом нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, серьезно ущемляет суверенитет и безопасность Китая, подает неверные сигналы силам, выступающим за "независимость" Тайваня, подрывает китайско-американские отношения, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также противоречит заявлениям американского руководства о том, что оно не поддерживает "независимость" Тайваня. Китай в связи с этим выражает сильное недовольство и сделал США серьезное представление", - отмечается в заявлении.

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