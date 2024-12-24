КНР испытала крупнейшее в мире грузовое судно в полярных водах

Китай провел испытания грузового судна с плоской палубой грузоподъемностью 58 тыс. тонн, которое способно работать в полярных водах.

Китай провел испытания грузового судна Fan Zhou 8 с плоской палубой грузоподъемностью 58 тыс. тонн, которое способно работать в полярных водах.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, оно стало крупнейшим подобным судном в мире.

Согласно информации, Fan Zhou 8 ранее вышло из дока судостроительного завода Taizhou Zhonghang в провинции Чжэцзян и 24 декабря вернулось в док после "различных профессиональных испытаний" в водах к востоку от Шанхая.

Отмечается, что судно обладает высокими мореходными качествами и соответствует требованиям Полярного кодекса. Его длина составляет 256 м, ширина - 51 м, дальность плавания - 16 тыс. морских миль, максимальная скорость - более 15 узлов.

Судно может перевозить на палубе самые разные грузы, в том числе оборудование для поиска и разработки морских нефтяных месторождений, части ветряных и атомных электростанций, а также стальные конструкции или секции крупных судов.