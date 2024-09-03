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КНР и ЮАР заявили о намерении укреплять сотрудничество в БРИКС

КНР и ЮАР заявили о намерении укреплять сотрудничество в БРИКС Китай и ЮАР планируют усилить взаимодействие в рамках БРИКС и сделать вопросы экономического развития ключевыми в повестке международного сотрудничества.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 05:52
КНР и ЮАР заявили о намерении укреплять сотрудничество в БРИКС

Китай и ЮАР планируют усилить взаимодействие в рамках БРИКС и сделать вопросы экономического развития ключевыми в повестке международного сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Пекине.

"Стороны договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество в рамках механизма сотрудничества БРИКС и работать над достижением более практических результатов сотрудничества расширенного состава БРИКС", - говорится в документе.

КНР и ЮАР выразили намерение "активно способствовать возвращению вопросов развития в центр повестки международного сотрудничества". Они также нацелены на реализацию повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Китай высоко оценивает активную роль ЮАР в "историческом расширении" состава членов БРИКС, говорится в документе.

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