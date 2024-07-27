КНР и США условились продолжать реализацию достигнутого консенсуса

Министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся во Вьентьяне встрече условились воплотить в жизнь консенсус, достигнутый между лидерами двух стран.

Министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся во Вьентьяне встрече условились воплотить в жизнь консенсус, достигнутый между лидерами двух стран.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии китайско-американских отношений, условились продолжать поддерживать связь на всех уровнях и продолжать реализовывать важный консенсус, достигнутый на встрече глав двух государств (в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре прошлого года - ред.) в Сан-Франциско", - сказано в заявлении.

Отмечается, что помимо проблемы Украины и тайваньского вопроса, а также двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями о ситуации в секторе Газа, об остановке на Корейском полуострове и коснулись проблемы Мьянмы.