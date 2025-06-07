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КНР и США проведут очередной раунд переговоров по торговле в Британии

КНР и США проведут очередной раунд переговоров по торговле в Британии Вице-премьер КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию 8-13 июня, в ходе визита он проведет переговоры о торговле с американскими представителями.
Другие страны
7 июня 2025 г. 20:11
КНР и США проведут очередной раунд переговоров по торговле в Британии

Вице-премьер КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию 8-13 июня, в ходе визита он проведет переговоры о торговле с американскими представителями.

Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР.

"По приглашению британского правительства член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня, - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Китая. - В ходе визита он проведет первое заседание в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций".

В состав американской делегации войдут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече в Швейцарии Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.

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