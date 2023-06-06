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КНР и РФ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

КНР и РФ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями Самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
Другие страны
6 июня 2023 г. 11:25
КНР и РФ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство обороны КНР.

"Согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, 6 июня стороны организовали и осуществили 6-е совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении.

Минобороны КНР не сообщило других деталей.

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