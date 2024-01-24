КНР и Науру восстановили дипотношения

Представители Китая и Науру провели в столице КНР церемонию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Подписание соответствующих документов состоялось в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Представители Китая и Науру провели в столице КНР церемонию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Подписание соответствующих документов состоялось в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

С китайской стороны совместное коммюнике заверил глава МИД Ван И, от Науру - его коллега Лайонель Аингимеа.

"Китай и Науру относятся к государствам глобального Юга, сообща защищают общие интересы развивающихся стран", - сказал глава МИД Китая Ван И. По его словам, обе стороны отстаивают свой суверенитет и независимость, "способствуют формированию сбалансированного и упорядоченного многополярного мира".

Отметим, что Науру с 15 января разорвала дипломатические связи с Тайванем и не сохранит с ним никаких официальных контактов. Позже замглавы тайваньского внешнеполитического ведомства Тянь Чжунгуан заявил, что Тайбэй прекращает поддерживать отношения с Республикой Науру и отзывает свое представительство в этой стране.