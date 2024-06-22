КНР и ЕС проведут обсудят возможные пошлины на китайские электромобили

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис договорились начать консультации по проблеме возможного введения Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили из Китая.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис договорились начать консультации по проблеме возможного введения Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили из Китая.

Как передает Report, об этом сообщило китайское торговое ведомство.

Согласно информации, стороны условились запустить переговорный процесс в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции.

Ранее власти КНР начали расследование в отношении импортируемой из Евросоюза свинины и ее субпродуктов в связи с подозрением на демпинг. Эта мера стала ответом на намерение Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая в связи с тем, что их производители якобы получают выгоду от "несправедливого субсидирования".