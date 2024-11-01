КНР и ЕС приступили к новому этапу консультаций по электрокарам

Двусторонняя техническая группа приступила к очередному раунду консультаций по вопросам пошлин на импорт китайских электрокаров в страны Евросоюза.

Двусторонняя техническая группа приступила к очередному раунду консультаций по вопросам пошлин на импорт китайских электрокаров в страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам разговора главы ведомства Ван Вэньтао и заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Китайско-европейская техническая группа приступила к новому этапу консультаций по ценовым обязательствам в рамках антисубсидарного дела ЕС в отношении китайских электрокаров немедленно после того, как 25 октября министр коммерции Ван Вэньтао провел видеовстречу с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. После интенсивного общения европейская сторона заявила, что продолжит консультации с Китаем по конкретному содержанию плана действий", - говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что "Китай приветствует такую позицию и надеется, что следующие переговоры пройдут на основе принципа "прагматизма и баланса" и приведут к решению, приемлемому для обеих сторон".

Отметим, что 4 июля ЕС ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как сообщила Еврокомиссия, эти тарифы были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев.