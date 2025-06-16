Кнессет одобрил продление режима ЧС в Израиле

Кнессет (парламент) Израиля одобрил предложение продлении чрезвычайного положения до конца месяца.

Кнессет (парламент) Израиля одобрил предложение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране до конца июня

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что после закрытого брифинга о состоянии войны с Ираном, депутаты Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета единогласно проголосовали за утверждение чрезвычайного положения в стране, объявленного министром обороны Израилем Исраэлем Кацем и продленного кабинетом министров в воскресенье до конца месяца.

"Во вторник комитет проведет еще одно закрытое заседание с участием министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара", - подчеркивают СМИ.