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Кнессет одобрил продление режима ЧС в Израиле

Кнессет одобрил продление режима ЧС в Израиле Кнессет (парламент) Израиля одобрил предложение продлении чрезвычайного положения до конца месяца.
Другие страны
16 июня 2025 г. 17:50
Кнессет одобрил продление режима ЧС в Израиле

Кнессет (парламент) Израиля одобрил предложение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране до конца июня

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что после закрытого брифинга о состоянии войны с Ираном, депутаты Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета единогласно проголосовали за утверждение чрезвычайного положения в стране, объявленного министром обороны Израилем Исраэлем Кацем и продленного кабинетом министров в воскресенье до конца месяца.

"Во вторник комитет проведет еще одно закрытое заседание с участием министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара", - подчеркивают СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Knesset İsraildə fövqəladə vəziyyətin uzadılmasını təsdiqləyib
Версия на английском языке Knesset approves extension of state of emergency in Israel

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