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Кнессет Израиля проголосовал за признание БАПОР террористической организацией

Кнессет Израиля проголосовал за признание БАПОР террористической организацией Кнессет (парламент) одобрил в первом чтении три законопроекта, направленных на закрытие в Израиле Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
23 июля 2024 г. 00:48
Кнессет Израиля проголосовал за признание БАПОР террористической организацией

Кнессет (парламент) Израиля одобрил в первом чтении три законопроекта, направленных на закрытие в стране и признание террористической организацией Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По ее данным, первый из трех законопроектов, запрещающий БАПОР работать на территории еврейского государства, был принят 58 голосами против 9. Второй, направленный на лишение персонала агентства иммунитета и привилегий, предоставляемых сотрудникам ООН в Израиле, поддержали 63 депутата, против высказались 9. Третий законопроект, согласно которому БАПОР будет объявлено террористической организацией в Израиле с последующим разрывом всех связей с ним, получил поддержку 50 парламентариев при 10 против.

Все три законопроекта направлены в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне для подготовки ко второму и третьему чтениям, отмечает издание.

В конце января премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество прервать миссию БАПОР, так как, по его словам, радикальное палестинское движение ХАМАС проникло в ряды этого агентства. Спустя месяц глава правительства опубликовал программу, в которой указывалось, что государство будет добиваться закрытия миссии. Израиль призвал к замене БАПОР в секторе Газа другими международными гуманитарными организациями.

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