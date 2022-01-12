КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.
ЦТАК подчеркнула, что испытания были нацелены на "окончательную проверку технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия".
По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (02:27 - бакинское время) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно сведениям ведомства, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). По данным комитета, пуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.