КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.

ЦТАК подчеркнула, что испытания были нацелены на "окончательную проверку технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (02:27 - бакинское время) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно сведениям ведомства, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). По данным комитета, пуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.