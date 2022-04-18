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КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".
Другие страны
18 апреля 2022 г. 04:49
КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".

Как передает Report, такую ​​информацию обнародовало официальное информационное агентство KCNA.

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.

Агентство BBC отмечает, что новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.

Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней.

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