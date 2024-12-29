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КНДР заявила о "сверхжесткой ответной" политике в отношении США

КНДР заявила о "сверхжесткой ответной" политике в отношении США КНДР на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что будет придерживаться "сверхжесткой ответной стратегии в отношении США".
Другие страны
29 декабря 2024 г. 06:48
КНДР заявила о сверхжесткой ответной политике в отношении США

КНДР на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что будет придерживаться "сверхжесткой ответной стратегии в отношении США".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Расширенное заседание пленума ЦК партии прошло с 23 по 27 декабря. На нем подводились итоги политики за 2024 год и определялись направления работы на следующий год. Ким Чен Ын председательствовал на заседании и выступил с "программной заключительной речью" по первому пункту повестки дня - "О подведении итогов выполнения партийных и государственных политических задач за 2024 год и направлениях борьбы на 2025 год".

"В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности", - информировало ЦТАК.

"США являются самым реакционным государством, считающим антикоммунизм неизменной государственной политикой. Действительность, когда альянс США, Японии и Республики Корея расширился как агрессивный ядерный военный блок, а Республика Корея превратилась в последовательный антикоммунистический аванпост для США, ясно указывает нам, в каком направлении нам надо идти, что и как надо делать", - передает агентство.

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