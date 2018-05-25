 Наверх
    Закрыть фоторежим

    КНДР заявила о полном разрушении ядерного полигона в Пхунгери

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Ядерный полигон в Пхунгери в КНДР полностью демонтирован.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило в пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    "Демонтировано различное оборудование, системы информации, связи и энергии, строительные и эксплуатационные системы, которые были развернуты в шахтах, наблюдательных и командных пунктах, исследовательских институтах испытательного ядерного полигона", — говорится в официальном заявлении.

    Агентство утверждает, что процесс демонтажа был совершенно прозрачным, так как проходил в присутствии журналистов из Китая, России, США, Великобритании и Южной Кореи. На их глазах "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты", пишет ЦТАК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi