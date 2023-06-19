О нас

КНДР заявила о планах наращивать ядерные силы

КНДР заявила о планах наращивать ядерные силы КНДР намерена и дальше прилагать усилия с целью наращивания ядерного потенциала, а также в случае угрозы "отвечать ядерным оружием на ядерное оружие".
Другие страны
19 июня 2023 г. 04:43
КНДР заявила о планах наращивать ядерные силы

КНДР намерена и дальше прилагать усилия с целью наращивания ядерного потенциала, а также в случае угрозы "отвечать ядерным оружием на ядерное оружие".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в понедельник докладе по итогам проходившего 16-18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи, созванного по инициативе Политбюро ЦК партии.

"Политбюро подтвердило, что все успехи, достигнутые в области разработки различных систем вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, являются большим шагом, сделанным для укрепления сил сдерживания ядерной войны. Подчеркнуто, что отрасль обороны государства должна последовательно придерживаться намеченного ЦК партии направления развития ядерных вооружений и линии на наращивание ядерных сил", - цитирует документ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в докладе отмечается, что КНДР намерена "отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, на лобовое противоборство - лобовым противоборством". "Такие практические действия продемонстрировали стремительные темпы развития наших стратегических вооруженных сил и мощные военно-технические возможности, а также поставили под непреодолимое ощущение кризиса безопасности американских империалистов и южнокорейских марионеток", - говорится в документе.

На прошедшем пленуме были подведены итоги работы за первую половину 2023 года во всех областях, включая экономическую. Участники заседания обсудили важные вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KXDR nüvə qüvvələri yaratmaq planlarını açıqlayıb

Самое читаемое

ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi