КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника

КНДР заявила, что осуществленный ей в субботу ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.

КНДР заявила, что осуществленный ей в субботу ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.

Как передает Report, об этом отмечает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентство, испытание подтвердило надежность системы передачи и получения данных спутника, его командной системы, а также различных наземных систем управления.

Минобороны Японии днем ранее сообщило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Она пролетела примерно 300 км и достигала высоты 550 км. Ракета упала в Японское море.

Это уже девятые ракетные испытания в Северной Корее с начала года.