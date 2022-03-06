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КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника

КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника КНДР заявила, что осуществленный ей в субботу ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.
Другие страны
6 марта 2022 г. 06:24
КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника

КНДР заявила, что осуществленный ей в субботу ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.

Как передает Report, об этом отмечает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентство, испытание подтвердило надежность системы передачи и получения данных спутника, его командной системы, а также различных наземных систем управления.

Минобороны Японии днем ранее сообщило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Она пролетела примерно 300 км и достигала высоты 550 км. Ракета упала в Японское море.

Это уже девятые ракетные испытания в Северной Корее с начала года.

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