КНДР запустила три ракеты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря, одна из них могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии у северной префектуры Аомори.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что район падения ракеты пока не определен и Токио анализирует данные о проведенном запуске. По данным минобороны Японии, ракета находилась в воздухе примерно 50 минут.

***22:30

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. О том, что КНДР планировала произвести очередной запуск ракеты, стало известно СМИ на днях. В понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве распространило об этом информацию.

В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда.