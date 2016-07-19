КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея произвела запуск трех баллистических ракет в направлении Японского моря. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщают южнокорейские военные.

Ракеты стартовали с территории провинции Хванхэ-Пукто на юге КНДР, уточнили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Они преодолели дистанцию от 500 до 600 км, чего, по словам южнокорейских военных, достаточно, чтобы достичь любой цели на территории страны.

Очередной запуск последовал после того, как в начале июля США и Южная Корея объявили, что договорились о развертывании противоракетной системы на Корейском полуострове, направленной против угрозы со стороны КНДР.