КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным агентства, "неустановленная баллистическая ракета" была выпущена "в восточном направлении".

Две из трех запущенных КНДР, предположительно, баллистических ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, информирует телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Береговая охрана Японии предупреждает рыболовные суда, находящиеся в указанном районе, о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения.