КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря.

КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные отслеживают соответствующие перемещения в КНДР", - приводит агентство их заявление. В нем также отмечается, что в подразделениях республики поддерживается уровень боевой готовности в связи с запуском.

Официальные лица заявили, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с произошедшим.

Информацию о пуске ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.