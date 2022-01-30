КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря.
Как передает Report, об этом сообщило
"Наши военные отслеживают соответствующие перемещения в КНДР", - приводит агентство их заявление. В нем также отмечается, что в подразделениях республики поддерживается уровень боевой готовности в связи с запуском.
Официальные лица заявили, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с произошедшим.
Информацию о пуске ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.