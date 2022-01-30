О нас
Report Georgia
Аудио новости

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря.
Другие страны
30 января 2022 г. 07:04
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные отслеживают соответствующие перемещения в КНДР", - приводит агентство их заявление. В нем также отмечается, что в подразделениях республики поддерживается уровень боевой готовности в связи с запуском.

Официальные лица заявили, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с произошедшим.

Информацию о пуске ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi