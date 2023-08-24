КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

КНДР в ночь на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.
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В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.
Примерно через 15 минут после запуска оповещение об эвакуации было отменено, поскольку ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой и пролетела в сторону Тихого океана. При этом Япония не предпринимала попыток сбить ракету с помощью приведенных в боевую готовность систем ПВО.