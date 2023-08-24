О нас

КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником КНДР в ночь со среды на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.
Другие страны
24 августа 2023 г. 00:41
КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

КНДР в ночь на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

Примерно через 15 минут после запуска оповещение об эвакуации было отменено, поскольку ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой и пролетела в сторону Тихого океана. При этом Япония не предпринимала попыток сбить ракету с помощью приведенных в боевую готовность систем ПВО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
23 августа 2023 г. 21:10
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
23 августа 2023 г. 18:18
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
23 августа 2023 г. 18:15
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
ФотоВ Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
23 августа 2023 г. 18:01
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
ФотоНаходящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
23 августа 2023 г. 11:15
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
23 августа 2023 г. 09:49
Был дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
ФотоБыл дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 22:42
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
22 августа 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
22 августа 2023 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi